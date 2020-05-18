2020-05-18T17:55:53+03:00
Общество

Нарушение зафиксировано: в Челябинской области начали проверку из-за стройки незаконной турбазы

Здания возводились на охраняемой территории
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее стройкой заинтересовались в прокуратуре и минэкологии области. Фото: Гражданский патрульРанее стройкой заинтересовались в прокуратуре и минэкологии области. Фото: Гражданский патруль
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Активисты победили: в Челябинской области начали проверку из-за стройки незаконной турбазы у озера Тургояк. Здания возводят на территории бывшего детского лагеря «Светлячок», на расстоянии нескольких метров от акватории озера.

— На территории базы отдыха «Светлячок» выявлен факт несанкционированных строительных работ в охранной зоне — работает тяжелая техника, роется котлован. В водоохраной зоне нарушен почвенный слой. Материалы проверки переданы в министерство экологии региона для принятия мер, — сообщает ОГУ «ООПТ Челябинской области» Дмитрий Скорынин.

Ранее на стройку пожаловались активисты «Гражданского патруля». У подрядчика не оказалось разрешения на возведение некоторых зданий, а также на месте видны нарушения проекта. Внимание к проблеме активисты привлекали, в том числе, одиночным пикетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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