Нарушение зафиксировано: в Челябинской области начали проверку из-за стройки незаконной турбазы

18 Май 2020 2020-05-18T17:55:53+03:00

Ранее стройкой заинтересовались в прокуратуре и минэкологии области. Фото: Гражданский патруль

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Активисты победили: в Челябинской области начали проверку из-за стройки незаконной турбазы у озера Тургояк. Здания возводят на территории бывшего детского лагеря «Светлячок», на расстоянии нескольких метров от акватории озера.

— На территории базы отдыха «Светлячок» выявлен факт несанкционированных строительных работ в охранной зоне — работает тяжелая техника, роется котлован. В водоохраной зоне нарушен почвенный слой. Материалы проверки переданы в министерство экологии региона для принятия мер, — сообщает ОГУ «ООПТ Челябинской области» Дмитрий Скорынин.

Ранее на стройку пожаловались активисты «Гражданского патруля». У подрядчика не оказалось разрешения на возведение некоторых зданий, а также на месте видны нарушения проекта. Внимание к проблеме активисты привлекали, в том числе, одиночным пикетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU