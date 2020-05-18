Отдыхайте дома: в Челябинске накажут кальянную и сауну за работу в карантин

18 Май 2020 2020-05-18T20:25:01+03:00

В регионе до сих пор должны быть закрыты места отдыха и общепита

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Парить запрещено: в Челябинске обнаружили кальянную и сауну, которые продолжали работать и принимать клиентов, несмотря на режим повышенной готовности. Теперь владельцам заведений придется отвечать перед полицией.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области, полицейские нашли работающие места отдыха во время одного из ежедневных рейдов. Не помогло заведениям и то, что во время визита силовиков в помещениях спокойно сидели клиенты.

— По данным фактам возбуждены административные производства за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU