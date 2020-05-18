2020-05-18T20:25:01+03:00
Общество

Отдыхайте дома: в Челябинске накажут кальянную и сауну за работу в карантин

В регионе до сих пор должны быть закрыты места отдыха и общепита
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Силовики явно не беспокоят курящих кальян клиентов. Фото: пресс-служба МВД по Челябинской областиСиловики явно не беспокоят курящих кальян клиентов. Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области
Изменить размер текста:

Парить запрещено: в Челябинске обнаружили кальянную и сауну, которые продолжали работать и принимать клиентов, несмотря на режим повышенной готовности. Теперь владельцам заведений придется отвечать перед полицией.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области, полицейские нашли работающие места отдыха во время одного из ежедневных рейдов. Не помогло заведениям и то, что во время визита силовиков в помещениях спокойно сидели клиенты.

— По данным фактам возбуждены административные производства за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как поддержат предпринимателей во время эпидемии коронавируса. Рассказал Руководитель «Территории бизнеса» Артур Юсупов

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отдыхайте дома: в Челябинске накажут кальянную и сауну за работу в карантин
Третий борт: в Челябинскую область вернули южноуральцев из месторождения в Якутии
Нарушение зафиксировано: в Челябинской области начали проверку из-за стройки незаконной турбазы
«Кто такой Генри?»: в сеть попало задание с фактическими ошибками от челябинского учителя литературы
Почти два миллиона онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка в апреле
В Челябинском областном суде отклонили жалобу педагога, уволенную за эротическую фотосессию
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
ВОЗ оценил пользу обработки улиц от коронавируса из машин
Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под первый этап опрессовок
Посевная в Челябинской области вступила во вторую половину
В ЗСО Челябинской области открыли «горячую линию» по вопросу закрытия «наливаек»
На Алом поле в Челябинске спасают пожелтевшие туи
«На сдачу похожа»: водители и кондукторы возмутились низкой зарплатой в период самоизоляции
В Челябинской области сотрудник ПО «Маяк» заразился коронавирусом
ВТБ улучшает условия обмена валюты
В Челябинске откроют третий уровень развязки на Кашириных
В интернатах для детей и домах престарелых Челябинской области обнаружили коронавирус
На этой неделе в Челябинске откроют транспортную развязки
Семьи с детьми в Челябинской области получат ежемесячную выплату
Шесть погибших: в Курганской области произошла смертельная авария
В Челябинске ждут еще один самолет с вахтовиками из Якутии, где бушует COVID-19