Отдыхайте дома: в Челябинске накажут кальянную и сауну за работу в карантин
Парить запрещено: в Челябинске обнаружили кальянную и сауну, которые продолжали работать и принимать клиентов, несмотря на режим повышенной готовности. Теперь владельцам заведений придется отвечать перед полицией.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области, полицейские нашли работающие места отдыха во время одного из ежедневных рейдов. Не помогло заведениям и то, что во время визита силовиков в помещениях спокойно сидели клиенты.
— По данным фактам возбуждены административные производства за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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