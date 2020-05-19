2020-05-19T14:06:49+03:00
Общество

В лесу под Челябинском нашли больше полусотни правительственных иномарок

Что это за машины и для кого они предназначены
Екатерина АНДРЕЕВА
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Правительством было куплено 56 новых Toyota Camry. Фото: 74.ruПравительством было куплено 56 новых Toyota Camry. Фото: 74.ru
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Житель Челябинска обнаружил в лесу у озера Смолино больше полусотни новеньких Toyota Camry. По его словам, автомобили, простаивают под деревьями полгода. А принадлежат они областному правительству.

Как удалось выяснить КП-Челябинск, бизнес-седаны покупались к саммитам ШОС и БРИКС. Всего было куплено 56 иномарок, они обошлись бюджету почти в 120 миллионов рублей.

— Потребность в закупке была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — автомобили с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт устаревших транспортных средств, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что машины стоят на территории, принадлежащей управлению делами правительства Челябинской области, на охраняемой стоянке.

— После проведения саммитов ШОС и БРИКС использование данных транспортных средств планируется также и при обеспечении иных протокольно-организационных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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