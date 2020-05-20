Власти объяснили, почему под Челябинском стояло более полусотни иномарок

20 Май 2020 2020-05-20T10:18:16+03:00

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В среду, 20 мая, пресс-служба губернатора Челябинской области продолжила историю с правительственными автомобилями возле озера Смолино. Ранее стало известно, что автопарк в полсотни машин покупался для нужд саммитов ШОС и БРИКС, мероприятия которых должны были пройти в Челябинске. Временно машины хранились на охраняемой территории объекта, принадлежащего управлению делами правительства области.

— Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам в дополнение к ранее выделенному автопарку в 40 машин. Другая часть автомобилей заменит выработавшие свой ресурс машины из автопарка правительства.

Из-за эпидемии коронавируса судьба саммитов в подвешенном состоянии. Потому решение распределить иномарки для нужд медицины логично и своевременно.

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ИСТОЧНИК KP.RU