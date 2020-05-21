2020-05-20T22:26:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Ураза-байрам в Челябинске 2020: как и где будет праздноваться

Празднование Ураза-байрам в Челябинске 2020 пройдет в особом режиме
Ангелина ЗАКИРОВА
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Коронавирус внес коррективы в празднование Ураза-байрам в Челябинске 2020Коронавирус внес коррективы в празднование Ураза-байрам в Челябинске 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Празднование Ураза-байрам в Челябинске 2020 пройдет в воскресенье, 24 мая. Из-за эпидемии COVID-19 мечети будут закрыты для верующих. Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей призывает оставаться дома и посмотреть богослужение онлайн. Прямая трансляция из Соборной мечети на улице Елькина начнется в 7:00 по телевидению, а также в Сети.

— Сегодня органами государственной власти нашей страны проводятся необходимые меры профилактики и борьбы с этой страшной болезнью, — говорится в обращении главного муфтия УрФО Рината хаджи-хазрата Раева. — Ваши молитвы, даже совершенные дома, будут равняться перед Всевышним Аллахом, как равноценные тем, что совершаются в мечетях. Достопочтимый Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад (Мир Ему) сказал: «Вся земля является для моей Уммы божьим храмом — мечетью, кроме кладбища и бани».

Верующим настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, отказаться от торжественных приемов гостей и посещения кладбищ. Это поможет не допустить заражения коронавирусом. Мусульманам напоминают слова Пророка Мухаммада: «Если вы услышите об эпидемии в некой земле, не входите в нее; если же эпидемия распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте ее».

Обращение Главного муфтия Урала Рината хаджи-хазрата Раева. Видео: rdum.info.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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