Мигранты из Таджикистана расстреляли своего работодателя под Челябинском

21 Май 2020 2020-05-21T10:06:31+03:00

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В Сосновском районе задержаны четверо граждан Таджикистана, которые расстреляли из пневматического оружия своего работодателя. С травмами 36-летний мужчина доставлен в ОКБ № 2.

Кровавую разборку мигранты устроили неподалеку от садового товарищества «Урал» в Кременкуле.

— В Сосновском районе 20 мая мужчина получил телесные повреждения. По предварительной версии, в него стреляли работники. Разборки стали итогом конфликта. Обстоятельства произошедшего выясняются, — коротко рассказали об этом деле в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Что именно вызвало вспышку гнева, не сообщается. Известно только, что трое из нападавших приходятся друг другу братьями. Самому младшему 22 года, самому старшему 41.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU