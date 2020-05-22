Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду

22 Май 2020 2020-05-22T08:14:04+03:00

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Райффайзенбанк вошел в топ-10 банков, реализовавших все возможности по работе с QR-кодами в рамках Системы Быстрых Платежей (СБП). Теперь функция оплаты по QR-коду доступна пользователям мобильного приложения Райффайзен-Онлайн.

Пользователи Райффайзен-Онлайн с помощью QR-кода могут совершать покупки в интернете, а также проводить оплату в магазинах и ресторанах, поддерживающих оплату по QR-коду через СБП — это более 10 тыс. торговых точек. Для того, чтобы совершить покупку, достаточно открыть Райффайзен-Онлайн и во вкладке «Платежи» выбрать «Оплата по QR-коду». После этого откроется камера, приложение считает код и переведет вас на страницу перевода для подтверждения операции.

— Оплата по QR-коду — это простой, удобный и современный способ совершить покупку. Не нужно тратить лишнее время на ввод реквизитов получателя или данных своей карты, вы можете легко совершить платеж в интернете, бесконтактную покупку в магазине или перевести деньги на счет организации. Как показал наш опрос, почти все используют банковские карты, 76,5% опрошенных назвали безналичный способ оплаты наиболее удобным. При этом более трети опрошенных выбирают бесконтактный способ оплаты, — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU