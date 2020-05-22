Последний звонок в школах Челябинска 2020: полное расписание и обзор площадок

22 Май 2020 2020-05-22T13:49:22+03:00

В этом году последний звонок у всех - виртуальный. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Все последние звонки в Челябинске 2020 будут дистанционными, мы собрали полезные ссылки

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Будущий понедельник, 25 мая, будет полностью посвящен выпускникам. Абсолютно все школы и классы в Челябинской области проведут свой последний звонок в этот день. Из-за коронавируса праздник будет дистанционным. Зато любой старшеклассник сможет посетить за день три последних звонка: областной, муниципальный и последний звонок в своей школе.

Областная праздничная линейка начнется в 10.00 на информационной площадке «Домашний урок». Помимо этого ее будут транслировать на канале «Россия 24» и на сайте cheltv.ru. Посмотреть региональный звонок с участием губернатора Алексея Текслера сможет любой желающий.

Уже в 11 часов утра все на той же площадке начнутся линейки городов и районов Челябинской области.

А после них — каждая школа проведет свои мероприятия на платформе Zoom или по Скайпу.

— Традиционно прозвучат поздравления директоров, педагогов, классных руководителей, слова благодарности от выпускников, напутствия от родителей. Свои подарки ученикам подготовили Челябинский камерный театр, Исторический музей Южного Урала, эстрадный оркестр Антона Бугаева, Челябинский молодежный театр и Челябинская государственная филармония, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минобра Светлана Платонова.

Также 25 мая в социальных сетях будет дан старт челленджу «#Поздравляй и ты!», флешмобу «Мы — выпускники» и другим активностям.

НА ЗАМЕТКУ

Программа праздника «Последний звонок 74 онлайн»

10.00 — «Областной Последний звонок — 2020».

10.40 — муниципальные Последние звонки.

12.00 — «Попутного ветра», музыкальный подарок Челябинского камерного театра.

Программа будет доступна по ссылкам:

https://vk.com/kamerata

http://kamerata.ru

https://www.facebook.com/kamerata.chel/

https://instagram.com/kamerata_chel?igshid=1eof6zfmn4ls1

12.00 — «Школьная страна», фотовыставка Исторического музея Южного Урала.

http://chelmuseum.ru/

https://vk.com/chelmuseum_official

19.00 — Онлайн-концерт эстрадного оркестра Антона Бугаева.

www.loudzone.ru

https://vk.com/lzone74

Время уточняется! «Последний звонок» — концерт из школьных песен Челябинской государственной филармонии.

https://philarmonia.ru/

https://vk.com/philarmonia74

Челлендж от Молодежи Южного Урала

https://vk.com/molodezh74

Челлендж «#Поздравляй и ты!»

https://vk.com/ocdod74

12.00 — Флешмоб «Мы — выпускники»

https://vk.com/myhistory_chel

https://www.facebook.com/myhistory.chel/

https://www.instagram.com/myhistory_chel/

Онлайн-шоу «Вне времени»

https://vk.com/myhistory_chel

https://www.facebook.com/myhistory.chel/

https://www.instagram.com/myhistory_chel/

Реалити-ридинг «На страницах»

«Маяковка» онлайн http://www.chodb.ru/affiche/

youtube-канал Челябинской областной библиотеки для молодежи: https://www.youtube.com/user/unbi74

Сайт http://www.chosbss.ru/ и страница https://vk.com/chosbss библиотеки для слепых.

Исторический парк «Россия — Моя история» опубликует 25 мая мультимедийный флешмоб «Мы выпускники!». Педагоги ведущих университетов Челябинской области выступят с напутственными словами к выпускникам 2020 года в формате онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU