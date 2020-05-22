Свыше восьми миллиардов рублей разместили уральцы во вкладе «Помню.Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы

22 Май 2020 2020-05-22T14:19:55+03:00

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Более 19 тысяч клиентов Уральского банка Сбербанка открыли вклад «Помню. Горжусь», запущенный к 75-летию Великой Победы. Общая сумма вложений превысила 8 млрд рублей. На территории Челябинской области вклады открыли 3,6 тысячи клиентов банка на общую сумму 1,6 млрд рублей.

— Открывая вклад «Помню. Горжусь» наши клиенты не только размещают средства под повышенный процент, но и оказывают благотворительную помощь ветеранам. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», который адресно помогает участникам боевых действий, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Так банк формирует новую благотворительную традицию, комментирует председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

— Сохранить память о подвигах участников Великой Отечественной войны — важнейшая часть корпоративной социальной политики Сбербанка. А специальные вклады ко Дню Победы уже давно стали доброй традицией. Открыть вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% можно до 31 мая 2020 года включительно. Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств — 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн,- добавляет управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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ИСТОЧНИК KP.RU