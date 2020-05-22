2020-05-22T14:19:55+03:00
Общество

Свыше восьми миллиардов рублей разместили уральцы во вкладе «Помню.Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы

Вклад открыли более 19 тысяч клиентов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 19 тысяч клиентов Уральского банка Сбербанка открыли вклад «Помню. Горжусь», запущенный к 75-летию Великой Победы. Общая сумма вложений превысила 8 млрд рублей. На территории Челябинской области вклады открыли 3,6 тысячи клиентов банка на общую сумму 1,6 млрд рублей.

— Открывая вклад «Помню. Горжусь» наши клиенты не только размещают средства под повышенный процент, но и оказывают благотворительную помощь ветеранам. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», который адресно помогает участникам боевых действий, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Так банк формирует новую благотворительную традицию, комментирует председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

— Сохранить память о подвигах участников Великой Отечественной войны — важнейшая часть корпоративной социальной политики Сбербанка. А специальные вклады ко Дню Победы уже давно стали доброй традицией. Открыть вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% можно до 31 мая 2020 года включительно. Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств — 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн,- добавляет управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«От госпитализации отказывалась»: в очаге эпидемии коронавируса в Челябинской области умерла врач
Выход на свободу: снимут ли в Челябинске ограничения по коронавирусу
В Челябинске больше всего вопросов по выплатам за COVID — у врачей «скорой»
Погода на 23 мая: в Челябинской области прогнозируют усиление ветра
В Челябинске главврачи отвечают за здоровье врачей в борьбе с COVID-19
Текслер раскритиковал чиновников за долгострой центра по шорт-треку в Челябинске
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
В Челябинске на месте снесенных ларьков появился зеленый газон
Без скидки на пандемию. Текслер озвучил задачи развития медицины
Свыше восьми миллиардов рублей разместили уральцы во вкладе «Помню.Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы
После скандала в реабилитационном центре под Челябинском возбудили уголовное дело о жестком обращении с ребенком
В эпидемию COVID-19 медики в Челябинске пошли по квартирам пациентов
Челябинская область готова частично отменить ограничения, введенные из-за коронавируса
Избежали взрывного роста COVID-19: Текслер пригласил врачей на совещание