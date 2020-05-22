В Челябинске на месте снесенных ларьков появился зеленый газон

22 Май 2020 2020-05-22T14:42:08+03:00

Вот как преобразили перекресток. Фото: Telegram-канал Владимира Сафонова

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На перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта на месте снесенных ларьков посадили шаровидные ивы и зеленый газон. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

— Идея Натальи Котовой, исполнение администрации города и сети ресторанов быстрого питания. Бизнесмены понимают что такое соседство им гораздо выгодней чем безобразные киоски, — рассказал Владимир Сафонов.

Ранее глава города Наталья Котова рассказала о том, что на 26 улицах Челябинска планируют высадить 2,5 тысячи деревьев и 30 тысяч кустарников.

До высадки ив и газона. Фото: Telegram-канал Владимира Сафонова

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ИСТОЧНИК KP.RU