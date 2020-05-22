2020-05-22T14:56:51+03:00
Общество

Текслер раскритиковал чиновников за долгострой центра по шорт-треку в Челябинске

Скандальный объект до сих пор не завершен
Ольга АНТОНОВА
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Центр по шорт-треку в бору до сих пор не достроен. Фото: gubernator74.ruЦентр по шорт-треку в бору до сих пор не достроен. Фото: gubernator74.ru
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Во время объезда строящихся объектов в Челябинске губернатор Алексей Текслер побывал на стройплощадке регионального центра по шорт-треку, чтобы увидеть, что там происходит.

Скандальный объект не работает. Строить еще начали в июле 2018 года. Как сообщает пресс-служба главы региона, комментарии, которые прозвучали в адрес чиновников, проектировщиков и строителей были нелестны. У Теккслера много вопросов. Почему под стройку отведен участок в городском бору? Почему выбран неудачный проект? Почему так много недоделок? На них никто так и не ответил. Но ответить придется.

Напомним, в апреле прокуратура и Контрольно-счетная палата региона выявили нарушения при строительстве центра по шорт-треку. Всплыли махинации с оборудованием, оплаченным, но не поставленным. Пропали 65 млн. руб. Возбуждено уголовное дело.

КП-Челябинск писала о том, что бор в Челябинске рубят под «благие цели», например, «для развития спорта», множа уродливые недострои.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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