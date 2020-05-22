2020-05-22T15:15:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске главврачи отвечают за здоровье врачей в борьбе с COVID-19

Есть все для облегчения работы медиков в эпидемию коронавируса
Ольга АНТОНОВА
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Главврачи больниц несут личную ответственность за безопасность медиков на передовой борьбы с ковидом.Главврачи больниц несут личную ответственность за безопасность медиков на передовой борьбы с ковидом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что главврачи больниц лично отвечают за безопасность медиков, сражающихся на передовой с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил на совещании по развитию системы здравоохранения Челябинской области.

— Медики, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом, должны быть обеспечены всем необходимым: средствами защиты, горячим питанием. Все решения по этим вопросам приняты, финансы выделены. Главные врачи, обращаю на это внимание, несут персональную ответственность за организацию этих вопросов.

Губернатор подчеркнул: в непростое время, когда медики работают на пределе сил, врачебные коллективы были бы едины.

— Важно, чтобы они понимали задачи. И во многом этот дух зависит от руководства, от минздрава, от главных врачей. На самом деле, это крайне важно, могут быть ошибки, но все ошибки можно исправить. А вот если нет доверия, это уже исправить достаточно сложно, — заявил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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