В Челябинске больше всего вопросов по выплатам за COVID — у врачей «скорой»

22 Май 2020 2020-05-22T15:47:24+03:00

Больше всего вопросов по начислению выплат за работу в пандемию - у сотрудников "скорой помощи". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если нет разъяснений от главврачей, работа по начислению денег сотрудникам не выполнена

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Федеральный и региональный бюджет определили, кто из медработников получит деньги за борьбу с коронавирусом.

— Принципиально, чтобы все стимулирующие выплаты медикам были перечислены без сбоев и ошибок. Важно разъяснять людям принципы начисления, размеры доплат, — заявил губернатор на совещании с главврачами больниц в пятницу, 22 мая.

Глава государства решения по выплатам за апрель — июнь принял. Текслер подчеркнул: деньги должны быть выплачены без сбоев и ошибок.

Главные врачи должны разъяснять, кому выплаты положены. На вопросы нужно отвечать оперативно.

Больше всего жалоб на портале gosuslugi — от работников «скорой». В Челябинске водители службы 20 мая устроили митинг.

Губернатор подчеркнул: пока не будет разъяснена последняя жалоба (водителя или врача), работа по выплатам считается невыполненной.

Персональная ответственность за корректность начисления — на главврачах больниц, на руководителях минздрава и горздрава. Алексей Текслер поручил министру здравоохранения региона Юрию Семенову держать вопрос на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU