В Челябинске больше всего вопросов по выплатам за COVID — у врачей «скорой»
Федеральный и региональный бюджет определили, кто из медработников получит деньги за борьбу с коронавирусом.
— Принципиально, чтобы все стимулирующие выплаты медикам были перечислены без сбоев и ошибок. Важно разъяснять людям принципы начисления, размеры доплат, — заявил губернатор на совещании с главврачами больниц в пятницу, 22 мая.
Глава государства решения по выплатам за апрель — июнь принял. Текслер подчеркнул: деньги должны быть выплачены без сбоев и ошибок.
Главные врачи должны разъяснять, кому выплаты положены. На вопросы нужно отвечать оперативно.
Больше всего жалоб на портале gosuslugi — от работников «скорой». В Челябинске водители службы 20 мая устроили митинг.
Губернатор подчеркнул: пока не будет разъяснена последняя жалоба (водителя или врача), работа по выплатам считается невыполненной.
Персональная ответственность за корректность начисления — на главврачах больниц, на руководителях минздрава и горздрава. Алексей Текслер поручил министру здравоохранения региона Юрию Семенову держать вопрос на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU
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