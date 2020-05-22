2020-05-22T16:15:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«От госпитализации отказывалась»: в очаге эпидемии коронавируса в Челябинской области умерла врач

68-летняя терапевт работала с ковидными больными
Ирина ФАДЮШИНА
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Женщину перевели на лечение в ЧелябинскЖенщину перевели на лечение в ЧелябинскФото: Валентина ВАГАНОВА
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В златоустовской больнице, где вспыхнул очаг коронавируса, скончалась врач-терапевт.

— Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, еженедельно сдавала анализы на COVID-19. После выявленного внутрибольничного очага в Златоусте была в числе контактных, — рассказали в пресс-службе минздрава.

27 апреля, почувствовав недомогания, осталась дома и сдала очередной анализ, который дал положительный результат. От госпитализации тогда отказалась. Но уже 3 мая оказалась на больничной койке в качестве пациентки. Через два дня, после консультаций с областными и федеральными специалистами, ее перевели в челябинскую ГКБ №8.

— Но состояние пациентки продолжало ухудшаться. Несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня она скончалась, — сообщили в минздрае.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким погибшей. в Ведомстве отмечают, что за 43 года на рабочем посту она проявляла себя как опытный специалист и очень отзывчивый человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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