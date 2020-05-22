2020-05-22T16:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

У челябинских полицейских во время командировки в Дагестан заподозрили коронавирус

Сотню южноуральских силовиков оперативно протестировали на ковид
Ольга АНТОНОВА
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Сотню челябинских полицейских в Дагестане оперативно проверили на ковид.Сотню челябинских полицейских в Дагестане оперативно проверили на ковид.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 22 мая, губернатор Челябинской области позвонил коллеге в Ставропольский край. Алексей Текслер поблагодарил Владимира Владимирова за помощь в организации тестирования сотни челябинских полицейских, откомандированных в Дагестан для охраны правопорядка. Сводный отряд УМВД региона базируется в Кизляре.

В республике крайне сложная ситуация с эпидемией коронавирусной инфекцией. На 22 мая, согласно данным Роспотребнадзора России, 3 855 случаев COVID-19. С момента начала эпидемии 65 человек скончались.

У нескольких сотрудников челябинской полиции появились симптомы, характерные при заболевании коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. К тестированию полицейских подключились медики Ставрополья. Результаты пока неизвестны.

— Звоню сказать большое спасибо. Друзья познаются в беде, — сказал Алексей Текслер Владимиру Владимирову. — Когда возникла необходимость провести тестирование, ваш минздрав, врачи откликнулись. Больше спасибо лично вам, передайте слова благодарности коллективу. Сработали очень оперативно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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