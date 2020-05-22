У челябинских полицейских во время командировки в Дагестан заподозрили коронавирус

22 Май 2020 2020-05-22T16:48:56+03:00

Сотню челябинских полицейских в Дагестане оперативно проверили на ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 мая, губернатор Челябинской области позвонил коллеге в Ставропольский край. Алексей Текслер поблагодарил Владимира Владимирова за помощь в организации тестирования сотни челябинских полицейских, откомандированных в Дагестан для охраны правопорядка. Сводный отряд УМВД региона базируется в Кизляре.

В республике крайне сложная ситуация с эпидемией коронавирусной инфекцией. На 22 мая, согласно данным Роспотребнадзора России, 3 855 случаев COVID-19. С момента начала эпидемии 65 человек скончались.

У нескольких сотрудников челябинской полиции появились симптомы, характерные при заболевании коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. К тестированию полицейских подключились медики Ставрополья. Результаты пока неизвестны.

— Звоню сказать большое спасибо. Друзья познаются в беде, — сказал Алексей Текслер Владимиру Владимирову. — Когда возникла необходимость провести тестирование, ваш минздрав, врачи откликнулись. Больше спасибо лично вам, передайте слова благодарности коллективу. Сработали очень оперативно.

Читайте также:

Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали (подробнее).

Более 40 врачей Дагестана погибли от коронавируса или пневмонии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU