Горел весь двор: два человека погибли во время пожара в Челябинской области
Трагедия произошла в пятницу, 22 мая в Миассе. Огонь разбушевался в частном доме на улице Ремесленной. К приезду пожарных, полыхал уже не только дом, но и гараж, баня, дровник, надворные постройки. Хотя пожарные расчеты примчались за пять минут.
Соседи рассказали спасателям, что в доме могут быть хозяева. Сотрудники МЧС бросились в огонь, но было поздно — жители дома скончались.
— Огнеборцы провели боевое развертывание и подали стволы на тушение и защиту соседних строений. Огненную стихию удалось сдержать, ущерб соседним участкам не причинен. Предварительно, общая площадь пожара составила 160 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU