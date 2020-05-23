2020-05-23T12:11:45+03:00
Происшествия

Горел весь двор: два человека погибли во время пожара в Челябинской области

Дом сгорел за считанные минуты
Валентина ВАГАНОВА
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Хозяев дома спасти не удалось.Хозяев дома спасти не удалось.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Трагедия произошла в пятницу, 22 мая в Миассе. Огонь разбушевался в частном доме на улице Ремесленной. К приезду пожарных, полыхал уже не только дом, но и гараж, баня, дровник, надворные постройки. Хотя пожарные расчеты примчались за пять минут.

Соседи рассказали спасателям, что в доме могут быть хозяева. Сотрудники МЧС бросились в огонь, но было поздно — жители дома скончались.

— Огнеборцы провели боевое развертывание и подали стволы на тушение и защиту соседних строений. Огненную стихию удалось сдержать, ущерб соседним участкам не причинен. Предварительно, общая площадь пожара составила 160 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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