Правительственные иномарки, найденные в лесу под Челябинском, отдали медикам и соцработникам

23 Май 2020 2020-05-23T14:23:02+03:00

Машину будут использовать участковые терапевты для выездов к пациентам. Фото: ГКБ №9

Изменить размер текста: A A

Губернатор Челябинской области поручил часть «Тойот», обнаруженных у озера Смолино, направить медучреждениям и соцслужбам. Одна из них отправилась в горбольницу №9, где сейчас развернута самая большая в городе госпитальная база по коронавирусу.

Машину будут использовать участковые терапевты для выездов к пациентам.

— В настоящее время большая часть услуг поликлиники оказывается на дому. Соответственно, нагрузка на выездные бригады увеличилась. Количество вызовов возросло. В среднем в неделю сотрудники поликлиники совершают более 700 выездов. Поэтому дополнительный, и такой комфортный автомобиль нашим специалистам очень поможет, — рассказала заместитель главного врача по поликлинике Татьяна Симонова.

В лесу под Челябинском нашли больше полусотни правительственных иномарок 00:00 00:00

Напомним, бизнес-седаны покупались к саммитам ШОС и БРИКС. Всего было куплено 56 иномарок, они обошлись бюджету почти в 120 миллионов рублей. По решению губернатора, часть машин передали медикам и соцработникам, а другая часть заменит выработавшие ресурс машины из автопарка правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саммиты ушли, а след остался: в лесу в Челябинске нашли полсотни правительственных авто

После того, как поднялся шум, иномаркам нашли применение (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU