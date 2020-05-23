Правительственные иномарки, найденные в лесу под Челябинском, отдали медикам и соцработникам
Губернатор Челябинской области поручил часть «Тойот», обнаруженных у озера Смолино, направить медучреждениям и соцслужбам. Одна из них отправилась в горбольницу №9, где сейчас развернута самая большая в городе госпитальная база по коронавирусу.
Машину будут использовать участковые терапевты для выездов к пациентам.
— В настоящее время большая часть услуг поликлиники оказывается на дому. Соответственно, нагрузка на выездные бригады увеличилась. Количество вызовов возросло. В среднем в неделю сотрудники поликлиники совершают более 700 выездов. Поэтому дополнительный, и такой комфортный автомобиль нашим специалистам очень поможет, — рассказала заместитель главного врача по поликлинике Татьяна Симонова.
В лесу под Челябинском нашли больше полусотни правительственных иномарок
Напомним, бизнес-седаны покупались к саммитам ШОС и БРИКС. Всего было куплено 56 иномарок, они обошлись бюджету почти в 120 миллионов рублей. По решению губернатора, часть машин передали медикам и соцработникам, а другая часть заменит выработавшие ресурс машины из автопарка правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU