Саммиты ушли, а след остался: в лесу в Челябинске нашли полсотни правительственных авто

Полсотни правительственных машин Toyota Camry обнаружили в лесу у озера Смолино в Челябинске. Седаны закупили за 120 млн рублей взамен старого изношенного автопарка к саммитам ШОС и БРИКС 2020. В течение полугода они стоят под открытым небом.

В правительстве региона информацию подтвердили, но объяснили, что это не просто лес, а охраняемая территория.

— Потребность в закупке была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — автомобили с пробегом более 200 тыс. км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт устаревших транспортных средств, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

После того, как СМИ поднялся шум, в правительстве заявили, что иномаркам нашли применение.

— Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам в дополнение к ранее выделенному автопарку в 40 машин. Другая часть автомобилей заменит выработавшие свой ресурс машины из автопарка правительства, — объяснили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Из-за эпидемии коронавируса судьба саммитов ШОС и БРИКС, официальную часть которых и без того перенесли в Санкт-Петербург, оказалась в подвешенном состоянии. Потому решение распределить иномарки для нужд медицины логично и своевременно.

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