2020-05-23T17:51:02+03:00
Общество

Солисты Челябинской филармонии исполнят школьные песни для выпускников

Этот будет подарок вокалистов на Последний звонок
Валентина ВАГАНОВА
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25 мая видеопоздравление появится на сайте и в соцсетях Челябинской филармонии.25 мая видеопоздравление появится на сайте и в соцсетях Челябинской филармонии.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Из-за пандемии последний звонок для старшеклассников прозвенит в интернете. Солисты Челябинской филармонии решили поддержать выпускников и записать для них видео. Вокалисты исполнили три трогательные песни, посвященные прощанию со школой: «Не повторяется такое никогда», «Школьный вальс» и «Мой добрый учитель».

— Эти песни стали своеобразной классикой — напоминая самые беззаботные моменты школьной юности, они звучали на последних звонках и выпускных ровно столько, сколько существует традиция прощания со школой, — отметили в Челябинской филармонии.

Песни исполнили солисты Рустам и Венера Зайченко. В праздник, 25 мая, видео появится на сайте и в соцсетях Челябинской филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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