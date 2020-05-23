Солисты Челябинской филармонии исполнят школьные песни для выпускников

23 Май 2020 2020-05-23T17:51:02+03:00

25 мая видеопоздравление появится на сайте и в соцсетях Челябинской филармонии. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Этот будет подарок вокалистов на Последний звонок

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Из-за пандемии последний звонок для старшеклассников прозвенит в интернете. Солисты Челябинской филармонии решили поддержать выпускников и записать для них видео. Вокалисты исполнили три трогательные песни, посвященные прощанию со школой: «Не повторяется такое никогда», «Школьный вальс» и «Мой добрый учитель».

— Эти песни стали своеобразной классикой — напоминая самые беззаботные моменты школьной юности, они звучали на последних звонках и выпускных ровно столько, сколько существует традиция прощания со школой, — отметили в Челябинской филармонии.

Песни исполнили солисты Рустам и Венера Зайченко. В праздник, 25 мая, видео появится на сайте и в соцсетях Челябинской филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU