2020-05-23T21:25:38+03:00
Общество

На Челябинскую область надвигаются грозы, град и сильный ветер

МЧС предупредило южноуральцев о непогоде
Ирина ФАДЮШИНА
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Жаркая погода в Челябинске будет сменяться ветрам и дождямиЖаркая погода в Челябинске будет сменяться ветрам и дождямиФото: Андрей АБРАМОВ
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Воскресенье, 24 мая, на Южном Урале будет жарким — до +33. Однако насладиться летней погодой не получится.

— По прогнозам синоптиков на территории Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ночь на понедельник, 25 мая, будет +12,+17, переменная облачность, местами небольшие дожди. Первый день новой рабочей недели также будет теплым +21..+26, на юге до +30, переменная облачность, преимущественно без осадков. Тепло продержится как минимум до конца мая.

Погода в июне будет изменчивой. Жаркая погода будет сменяться дождями и ветрами. Когда ждать теплых дней, а когда заморозков, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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