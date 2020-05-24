2020-05-24T15:15:05+03:00
Общество

Выход из режима самоизоляции в Челябинске 2020: что разрешил губернатор Алексей Текслер

Регион приступает к первому этапу снятия ограничений
Сергей ГРУШАКОВ
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Прогулки теперь разрешеныПрогулки теперь разрешеныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение приступить к первому этапу снятия ограничений режима самоизоляции. Об этом было сообщено сегодня, 24 мая. Рассказываем, что разрешили в Челябинске после ослабления, когда можно будет гулять и когда начнут работать магазины.

Как сообщил глава региона, разрешаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Разрешается также работать объектам розничной торговли непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров.

— Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка — по другим регионам мы это видим — может перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений, — Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что общий режим готовности продолжает действовать в Челябинской области. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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