«Есть клубы, где игроки получают и побольше»: в Сеть слили зарплаты игроков челябинского «Трактора»
Бывший руководитель пресс-службы «Трактора» Игорь Жуков своем Telegram-канале «Igor Zhukov Life» опубликовал данные о размере контрактов черно-белых. Данные, по его словам, «ориентировочные» и взяты из «открытых источников».
Так, самая большая зарплата сейчас у американского легионера Ника Бэйлена — 60 млн рублей за сезон без учета премиальных (примерно по 5 млн рублей в месяц). В ряду высокооплачиваемых сплошь иностранцы: чешский вратарь Роман Вилл (40 млн), его соотечественники Лукаш Седлак (45 млн), Томаш Гика (45 млн), шведский форвард Яков Берглунд (20 млн). Из российских игроков в лидерах пока недавно подписавший контракт Алексей Бывальцев с 25 млн в год.
В списке 24 игрока. Их зарплаты — от 4 до 20 млн рублей. По данным источника основной состав «Трактора» пока стоит примерно 385-405 млн. рублей. В прошлом году эта цифра составляла 700 млн. По словам гендиректора клуба Ивана Савина в этом году сумма останется такой же. Напомним, потолок зарплат в КХЛ в этом году не должен превышать 900 млн.
Там же был проведен опрос, должна ли КХЛ раскрывать данные по зарплатам игроков. Большинство проголосовали за, выбрав несколько вариантов раскрытия информации. И только 9% считают, что эта информация должна быть конфиденциальной.
Бывший директор «Трактора», хоккейный эксперт Марк Винницкий считает, что данные по зарплатам игроков близки к истине. Страница на этом портале разработана специально для директората клубов КХЛ и доступ на эту страницу имеет лишь ограниченный круг лиц. Нужно это для того, чтобы руководители клубов могли сопоставлять зарплаты игроков в командах лиги.
— Зарплаты игроков — деликатная тема, и я считаю, что сейчас еще рано открывать эту информацию для широкой аудитории. У нас сейчас общество довольно разнородное, и не все это могут правильно оценить и понять. Полагаю, что «Трактор» рачительно использует бюджетные средства. Есть клубы, где игроки получают и побольше, — прокомментировал публикацию в Телеграмм Марк Винницкий.
КОММЕНТАРИЙ
Пресс-секретарь ХК «Трактор» Антон Балахнин:
— Все зарплатные ведомости в КХЛ конфиденциальны и не разглашаются. Откуда и зачем, взята эта информация мне сложно сказать.
Данные по зарплатам игроков. Полный список
Вратари
28 лет – Роман Вилл – 2022 – 40 млн – Парашкин
23 – Иван Федотов – 2022 КХЛ/ВХЛ – 7 – Парашкин
32 – Александр Судницин – 2021 КХЛ/ВХЛ – 8 – Парашкин
Защитники
30 – Ник Бэйлен – 2021 – 55/60 + бонусы – Еремин
21 – Илья Карпухин – 2021 КХЛ/ВХЛ – 4/5 – Winners
24 – Игорь Исаев – 2021 КХЛ/ВХЛ – 10 – Парашкин
25 – Станислав Гареев – 2022 – 10
29 – Олег Евенко – 2021 – 5/7 – Еремин
24 – Юрий Сергиенко – 2021 – 15 – Winners
22 – Дмитрий Алексеев – 2021 КХЛ/ВХЛ – 3/4 – Романов
Нападающие
27 – Лукаш Седлак – 2021 – 45 + бонусы – Парашкин
27 – Томаш Гика – 2021 – 45 + бонусы – Парашкин
28 – Якоб Берглунд – 2021 – 20 – Парашкин
26 – Ярослав Косов – 2021 КХЛ/ВХЛ – 7 + бонусы – Winners
26 – Алексей Бывальцев – 2021 – 25 – Winners
29 – Антон Лазарев – 2022 КХЛ – 5/7/10 – Паремузов
25 – Вячеслав Лещенко – 2021 – 15 – Winners
24 – Артем Михеев – 2022 КХЛ/ВХЛ – 7 – Winners
26 – Вячеслав Основин – 2022 – 20 – Романов
24 – Александр Шаров – 2021 КХЛ/ВХЛ – 15 – Парашкин
28 – Руслан Карлин – 2021 КХЛ/ВХЛ – 12 – Исаков
25 – Александр Тридчиков – 2021 КХЛ/ВХЛ – 4
22 – Егор Фатеев – 2022 КХЛ/ВХЛ – 5 – Парашкин
22 – Марсель Шолохов – 2021 КХЛ/ВХЛ – 8 – Winners
ИСТОЧНИК KP.RU