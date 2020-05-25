«Есть клубы, где игроки получают и побольше»: в Сеть слили зарплаты игроков челябинского «Трактора»

25 Май 2020 2020-05-25T10:29:33+03:00

На первый взгляд кажется, что хоккеисты «Трактора» зарабатывают много. Но есть клубы побогаче. Фото: СОЦСЕТИ

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Бывший руководитель пресс-службы «Трактора» Игорь Жуков своем Telegram-канале «Igor Zhukov Life» опубликовал данные о размере контрактов черно-белых. Данные, по его словам, «ориентировочные» и взяты из «открытых источников».

Так, самая большая зарплата сейчас у американского легионера Ника Бэйлена — 60 млн рублей за сезон без учета премиальных (примерно по 5 млн рублей в месяц). В ряду высокооплачиваемых сплошь иностранцы: чешский вратарь Роман Вилл (40 млн), его соотечественники Лукаш Седлак (45 млн), Томаш Гика (45 млн), шведский форвард Яков Берглунд (20 млн). Из российских игроков в лидерах пока недавно подписавший контракт Алексей Бывальцев с 25 млн в год.

В списке 24 игрока. Их зарплаты — от 4 до 20 млн рублей. По данным источника основной состав «Трактора» пока стоит примерно 385-405 млн. рублей. В прошлом году эта цифра составляла 700 млн. По словам гендиректора клуба Ивана Савина в этом году сумма останется такой же. Напомним, потолок зарплат в КХЛ в этом году не должен превышать 900 млн.

Там же был проведен опрос, должна ли КХЛ раскрывать данные по зарплатам игроков. Большинство проголосовали за, выбрав несколько вариантов раскрытия информации. И только 9% считают, что эта информация должна быть конфиденциальной.

Бывший директор «Трактора», хоккейный эксперт Марк Винницкий считает, что данные по зарплатам игроков близки к истине. Страница на этом портале разработана специально для директората клубов КХЛ и доступ на эту страницу имеет лишь ограниченный круг лиц. Нужно это для того, чтобы руководители клубов могли сопоставлять зарплаты игроков в командах лиги.

— Зарплаты игроков — деликатная тема, и я считаю, что сейчас еще рано открывать эту информацию для широкой аудитории. У нас сейчас общество довольно разнородное, и не все это могут правильно оценить и понять. Полагаю, что «Трактор» рачительно использует бюджетные средства. Есть клубы, где игроки получают и побольше, — прокомментировал публикацию в Телеграмм Марк Винницкий.

КОММЕНТАРИЙ

Пресс-секретарь ХК «Трактор» Антон Балахнин:

— Все зарплатные ведомости в КХЛ конфиденциальны и не разглашаются. Откуда и зачем, взята эта информация мне сложно сказать.

Данные по зарплатам игроков. Полный список

Вратари

28 лет – Роман Вилл – 2022 – 40 млн – Парашкин

23 – Иван Федотов – 2022 КХЛ/ВХЛ – 7 – Парашкин

32 – Александр Судницин – 2021 КХЛ/ВХЛ – 8 – Парашкин

Защитники

30 – Ник Бэйлен – 2021 – 55/60 + бонусы – Еремин

21 – Илья Карпухин – 2021 КХЛ/ВХЛ – 4/5 – Winners

24 – Игорь Исаев – 2021 КХЛ/ВХЛ – 10 – Парашкин

25 – Станислав Гареев – 2022 – 10

29 – Олег Евенко – 2021 – 5/7 – Еремин

24 – Юрий Сергиенко – 2021 – 15 – Winners

22 – Дмитрий Алексеев – 2021 КХЛ/ВХЛ – 3/4 – Романов

Нападающие

27 – Лукаш Седлак – 2021 – 45 + бонусы – Парашкин

27 – Томаш Гика – 2021 – 45 + бонусы – Парашкин

28 – Якоб Берглунд – 2021 – 20 – Парашкин

26 – Ярослав Косов – 2021 КХЛ/ВХЛ – 7 + бонусы – Winners

26 – Алексей Бывальцев – 2021 – 25 – Winners

29 – Антон Лазарев – 2022 КХЛ – 5/7/10 – Паремузов

25 – Вячеслав Лещенко – 2021 – 15 – Winners

24 – Артем Михеев – 2022 КХЛ/ВХЛ – 7 – Winners

26 – Вячеслав Основин – 2022 – 20 – Романов

24 – Александр Шаров – 2021 КХЛ/ВХЛ – 15 – Парашкин

28 – Руслан Карлин – 2021 КХЛ/ВХЛ – 12 – Исаков

25 – Александр Тридчиков – 2021 КХЛ/ВХЛ – 4

22 – Егор Фатеев – 2022 КХЛ/ВХЛ – 5 – Парашкин

22 – Марсель Шолохов – 2021 КХЛ/ВХЛ – 8 – Winners

ИСТОЧНИК KP.RU