2020-05-25T12:55:36+03:00
Общество

В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток

Рассказываем места, где можно получить одноразовые салфетки
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Радио «Континенталь» поддерживает инициативу городской администрации по обеспечению профилактики короновирусной инфекции и бесплатно раздает одноразовые антибактериальные салфетки для дополнительной защиты горожан.

— Мы понимаем, что важно в период низкого уровня самоизоляции защищать себя — не только с помощью масок, но и постоянно держать руки в чистоте, — говорит директор по маркетингу радио «Континенталь» Клавдия Буланова. — Такие антибактериальные салфетки придут на помощь, когда нет поблизости мыла или антисептика.

Получить бесплатные антибактериальные салфетки от радио «Континенталь» можно у наших партнеров: в сети столовых «Босс Котлетос» (Академика Сахарова, 16, Университетская Набережная, 62), в салонах красоты «La Femme» (Бейвеля, 18, Чайковского, 58) и с доставкой вкусной еды от «Ресторана доставки №1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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