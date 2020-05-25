2020-05-25T13:23:50+03:00
Общество

МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе

Это позволит ребятам полноценно участвовать в учебном процессе, в том числе, в летних дистанционных программах
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Компания «МегаФон» присоединилась к проекту ОНФ «Многодарю — компьютеры детям». В рамках акции взаимопомощи #МыВместе в российские школы направлены 20 тысяч смартфонов, которые позволят получить доступ к дистанционному обучению школьникам из малоимущих семей. Списки благополучателей из 21 региона России были сформированы ОНФ в партнерстве с Фондом общественного мониторинга развития системы образования «Национальные ресурсы образования».

Вынужденный переход на дистанционную форму обучения заставил и учителей, и учеников по-новому взглянуть на возможности цифровых технологий. Для учебного процесса детям теперь необходим компьютер или смартфон — новые форматы будут дополнять традиционные школьные занятия и после снятия ограничений. Смартфоны, которые МегаФон и ОНФ направили в школы, позволят детям полноценно участвовать в учебном процессе, в том числе, в летних дистанционных программах, которые будут запущены в ряде регионов.

Напомним, что ранее Общероссийский народный фронт запустил проект «Многодарю — компьютеры детям». Штабы проекта в 20 регионах России принимают технику от неравнодушных граждан и бизнеса. Затем ее проверяют IT-волонтеры, устанавливают необходимое программное обеспечение, готовят справку об исправности — и после этого техника попадает в семьи.

— Со старта акции взаимопомощи #МыВместе в ней приняли участие уже около 10 тыс. партнерских организаций. Мы рады, что компания «МегаФон» разделяет наши взгляды относительно доступной образовательной среды и помогает сделать дистанционное обучение более комфортным для 20 тыс. ребят. Благодаря участию компании, мы смогли расширить географию проекта ОНФ «Многодарю» и увеличить количество благополучателей, — говорит заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

— Формирование доступной цифровой образовательной среды — одна из ключевых целей благотворительной политики нашей компании. Мы видим, что онлайн-образование все активнее входит в нашу жизнь. Мы за равные возможности и хотим, чтобы все дети могли использовать современные цифровые решения и полноценно участвовать в образовательном процессе. Мы рады, что можем оказать помощь 20 тысячам детей, но остается еще много семей, которым также нужна поддержка. Акция #МЫВМЕСТЕ начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем социально ответственный бизнес также присоединиться к этому проекту и внести свой вклад в образование подрастающего поколения, — добавляет директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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