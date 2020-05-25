Фильм челябинского режиссера прошел на международный кинофестиваль в Америке
Фильм «Безымянный» челябинского режиссера Павла Головина попал в шорт-лист международного кинофестиваля, который пройдет в Америке. Этой новостью Павел Головин поделился в соцсетях.
— Отличные новости из Америки посетили мою почту . Фильм «Безымянный» попал в шорт лист международного кинофестиваля «MONTHLY INDIE SHORTS», который проходит в городе Scottsdale в штате Аризона, — написал режиссер.
Павел Головин подчеркнул, что из всех заявленных шорт-листе стран Россию будет представлять только Челябинск.
Короткометражный фильм «Безымянный» повествует о вымышленных событиях, которые происходят в 1943 году в Курске накануне Курской битвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU