2020-05-25T15:01:30+03:00
Общество

Фильм челябинского режиссера прошел на международный кинофестиваль в Америке

Из всех участников Россию будет представлять Челябинск
Ангелина ЗАКИРОВА
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Всего в фестивале примет участие 21 странаВсего в фестивале примет участие 21 странаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фильм «Безымянный» челябинского режиссера Павла Головина попал в шорт-лист международного кинофестиваля, который пройдет в Америке. Этой новостью Павел Головин поделился в соцсетях.

— Отличные новости из Америки посетили мою почту . Фильм «Безымянный» попал в шорт лист международного кинофестиваля «MONTHLY INDIE SHORTS», который проходит в городе Scottsdale в штате Аризона, — написал режиссер.

Павел Головин подчеркнул, что из всех заявленных шорт-листе стран Россию будет представлять только Челябинск.

Короткометражный фильм «Безымянный» повествует о вымышленных событиях, которые происходят в 1943 году в Курске накануне Курской битвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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