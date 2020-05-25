2020-05-25T15:58:20+03:00
Происшествия

Еще одно уголовное дело: на стройке шорт-трека «отмыли» 58 миллионов

В основу легли материалы проверки КСП
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Долгострой ФОКа по шорт-треку в парке им. Гагарина в Челябинске — цепь скандалов. По предложению губернатора Алексея Текслера Контрольно-счетная палата региона провела проверку строительства спорткомплекса.

В понедельник, 25 мая, стало известно, что материалы проверки легли в основу еще одного уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Челябинской области.

Фигурант дела — руководство ООО «СтройТрансСоюз», подрядчик ФОКа. Как сообщает пресс-служба КСП региона, ущерб бюджету составил не менее 58 млн руб.

В конце минувшей недели губернатор побывал на долгострое. На множество вопросов, которые возникли у главы региона, не ответили ни чиновники, ни подрядчики.

В апреле прокуратура региона и Контрольно-счетная палата Челябинской области нашли нарушения при строительстве. Махинации с оборудованием, оплаченным, но не поставленным легли в основу возбужденного уголовного дела.

Строить ФОК начали при губернаторе Дубровском летом 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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