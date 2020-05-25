На благотворительный счет в Челябинской области поступило 36 миллионов

25 Май 2020 2020-05-25T16:35:58+03:00

Более 10 тысяч семей на Южном Урале получили "скорую материальную помощь". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В нелегкое время эпидемии коронавируса, самоизоляции и кризиса материальную помощь из благотворительного фонда, действующего в Челябинской области, получили более 10 тысяч семей.

Фонд создан в середине апреля по инициативе губернатора Челябинской области. Тогда в основание доброго дела Алексей Текслер перевел свою месячную зарплату. Его примеру последовали замы, сотрудники бюджетных организаций региона.

Первые поступления в фонд сложились в 1,6 млн руб. Оперировать пожертвованиями доверили Союзу женщин Челябинской области — некоммерческой общественной организации. Работа общественников прозрачна.

К перечислению пожертвований подключились предприниматели. Как пояснила председатель «Союза женщин Челябинской области» Наталья Баскова, к сегодняшнему дню общий объем оказанной помощи составил 36 млн руб. Помощь оказывается в пределах тех средств, которые есть на счете.

25 мая прием заявлений на получение помощи завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU