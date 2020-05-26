2020-05-26T06:54:45+03:00
Общество

Красотки в халатах и полотенцах удивили пассажиров челябинской маршрутки

«Пазик» стал локацией для их зажигательного видео
Валентина ВАГАНОВА
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Танцоры часто выкладывают видео с танцами на фоне челябинских локаций.Танцоры часто выкладывают видео с танцами на фоне челябинских локаций.Фото: Из личного архива героя публикации
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Хореографы из Челябинска Анастасия Юрова и Неллия Халитдинова позабавили пассажиров маршрутного «пазика». Девушки прокатились в общественном транспорте в халатах, полотенцах на голове и с кастрюлей спагетти. Маршрутка стала одной из локаций для их танцевального видео.

— Мы участвовали в конкурсе от известного хореографа из Москвы и решили выделиться креативностью, показать свою индивидуальность, пошутить, — рассказала КП-Челябинск Анастасия Юрова. — В ролике мы будто-то проспали на работу, быстро собрались, по дороге позавтракали. В маршрутке задумались, как часто в суете дней и забот мы забываем, кто мы есть и кем можем быть. Например, любим и умеем танцевать, но почему-то заставляем себя работать на той работе, которая нам не нравится и поддаемся всеобщей суете.

Одни пассажиры с улыбкой отреагировали на девушек в халатах, другие сделали вид, что не замечают никаких странностей. Водитель вообще не отреагировал на необычных пассажирок, наверное, очень внимательно следил за дорогой.

— Кто-то из пассажиров даже сказал: «Девчонки, давайте каждое утро так нас развлекайте!».

Анастасия занимается танцами 11 лет, Неллия около 4. Девушки не только сами танцуют, но и обучают этому других. На своих страницах в Инстаграме они часто выкладывают зажигательные видео на фоне челябинских локаций.

Танцоры сняли видео в челябинской маршрутке.Видео: instagram.com/Анастасия Юрова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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