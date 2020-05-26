Красотки в халатах и полотенцах удивили пассажиров челябинской маршрутки

26 Май 2020 2020-05-26T06:54:45+03:00

Танцоры часто выкладывают видео с танцами на фоне челябинских локаций. Фото: Из личного архива героя публикации

Изменить размер текста: A A

Хореографы из Челябинска Анастасия Юрова и Неллия Халитдинова позабавили пассажиров маршрутного «пазика». Девушки прокатились в общественном транспорте в халатах, полотенцах на голове и с кастрюлей спагетти. Маршрутка стала одной из локаций для их танцевального видео.

— Мы участвовали в конкурсе от известного хореографа из Москвы и решили выделиться креативностью, показать свою индивидуальность, пошутить, — рассказала КП-Челябинск Анастасия Юрова. — В ролике мы будто-то проспали на работу, быстро собрались, по дороге позавтракали. В маршрутке задумались, как часто в суете дней и забот мы забываем, кто мы есть и кем можем быть. Например, любим и умеем танцевать, но почему-то заставляем себя работать на той работе, которая нам не нравится и поддаемся всеобщей суете.

Одни пассажиры с улыбкой отреагировали на девушек в халатах, другие сделали вид, что не замечают никаких странностей. Водитель вообще не отреагировал на необычных пассажирок, наверное, очень внимательно следил за дорогой.

— Кто-то из пассажиров даже сказал: «Девчонки, давайте каждое утро так нас развлекайте!».

Анастасия занимается танцами 11 лет, Неллия около 4. Девушки не только сами танцуют, но и обучают этому других. На своих страницах в Инстаграме они часто выкладывают зажигательные видео на фоне челябинских локаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/781192" frameborder="0"></iframe> Танцоры сняли видео в челябинской маршрутке.Видео: instagram.com/Анастасия Юрова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU