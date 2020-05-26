На месте опасного недостроя возле челябинской школы построят автогородок
В Челябинске демонтируют пристрой к школе № 151, который пустует уже 20 лет. Когда-то тут планировалось разместить классы, спортзал и библиотеку. Но строительство шло очень медленно. А в итоге, совсем остановилось.
— Начинал строительство ООО «Жилтехстрой». Там разные были причины — то плиты нестандартные, то денег нет и так далее. До того, как мы его законсервировали (поставили бетонный забор, решетки на окнах и дверных проемах — прим. авт.), здесь и дети бегали, и молодежь приходила шашлыки пожарить и нервы пощекотать. И пожары были. Потом мы его закрыли. Если кто-то появляется, просим покинуть территорию. Везде есть надписи, что это опасно для жизни, — рассказала директор школы Елена Жукович.
За летние каникулы пристрой хотят убрать, а на его месте обустроить современный детский автогородок, где дети смогут учить правила дорожного движения.
— Сейчас главная задача — до 1 сентября навести здесь порядок и подготовиться к благоустройству территории, — отметил замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне.
Подробности читайте в материале «Успеть за 90 дней: в Челябинске снесут незавершенный пристрой к школе».
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ИСТОЧНИК KP.RU