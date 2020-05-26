В Челябинской области начался ремонт дворов

26 Май 2020 2020-05-26T07:55:09+03:00

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В этом году в Челябинской области планируется отремонтировать 209 дворов и 217 скверов, прогулочных зон и парков. В Челябинске в списке 93 двора. Цена вопроса по региону — 1,5 млрд. руб.

В планах ремонтов — участок набережной на оз. Смолино; зеленая зона на ул. С. Юлаева между ареной «Трактор» и строящимся храмом; прогулочная зона по пр. Победы от ул. Молодогвардейцев до ул. Молдавской; бульвар на Ш. Металлургов; сквер на ул. Свободы 92а и на перекрестке ул. Цвиллинга и Лазаретная; «Парк дружбы» на ул. Чоппа; прогулочная зона от памятника Курчатову до ул. Худякова.

Губернатор провел заседание комиссии по работе в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

По ремонтам дворов все контракты заключены. По ремонту общественных пространств процедура продолжается. Проволочка Текслера не устраивает: документация должна быть готова до начала сезона работ.

Заместителю Сергею Шалю Алексей Текслер поручил контролировать качество и сроки. Важная часть проектов — озеленение.

Есть у программы общественные ревизоры. В 2019 г. активисты ОНФ отправили в мэрию Челябинска фотодоказательства о браке подрядчиков в десятках дворов. Переделают халтуру исполнители за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU