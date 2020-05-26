В ботаническом саду челябинского госуниверситета собака загрызла суслика на глазах у детей

26 Май 2020 2020-05-26T10:22:21+03:00

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Живописный сад возле Челябинского государственного университета — излюбленное место у челябинцев. Люди приходят сюда семьями погулять, отдохнуть и покормить сусликов, давно обосновавшихся здесь. Но накануне, 25 мая, посетители сада стали свидетелями ужасной сцены.

— Малыши кормили сусликов и тут появился мужчина с собакой. Пес на глазах у детей загрыз суслика. Взрослые сначала не поняли, дети закричали. Хозяин вырвал суслика и посадил на ветку, но собака снова его схватила, — рассказал челябинский фотограф Алексей Веретнов, ставший очевидцем инцидента. — Я всех охранников обежал, и все сказали: «Мы за сусликами не следим, нам все равно».

После случившего сад резко опустел.

— Эта, безусловно, жуткая ситуация вскрывает сразу несколько проблем нашего ботанического сада ЧелГУ, которые требуют, но пока не имеют решения, — прокомментировали инцидент в пресс-службе ЧелГУ. — Во-первых, вход на территорию сада с собаками строго воспрещен, это написано в правилах на входе. Однако, к большому сожалению, это требование не соблюдается местными жителями. Мы очень страдаем от несознательных собачников, которые не следят за животными, пускают их на грядки, не убирают за ними, хамят в ответ на замечания или спускают своих собак. Охранники не могут уследить за огромной территорией сада, поэтому во многом ее благополучие зависит от ответственности наших гостей.

И во-вторых, охранники ограничены в своих действиях, они не могут выдворять с территории, штрафовать нарушителей, все это делает полиция.

Также в вузе отметили, что ранее никогда не сталкивались с тем, чтобы посетители натравливали животных на сусликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU