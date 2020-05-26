Новая дата: большой концерт «РУКИ ВВЕРХ» пройдет 24 октября

26 Май 2020 2020-05-26T09:53:39+03:00

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24 октября 2020 любимая поп-группа страны возвращается с большим концертом в Челябинск!

Грандиозные шоу всенародно любимой группы всегда проходят с неизменным аншлагом! «Руки Вверх!» — уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых!

Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это на большом концерте на ЛА «Трактор» -24 октября!

Начало в 19.00.

Заказ билетов.

Адреса касс.

Встреча во ВКонтакте.

Возрастное ограничение 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU