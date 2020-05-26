Поваленные ураганом деревья разбили автомобили в Челябинске
Штормовой ветер, обрушившийся на Челябинскую область 25 мая, нанес массу урона: оставил людей без света, сорвал кровлю с крыш и повалил деревья во дворах. В Металлургическом районе выкорчеванные с корнем тополя упали прямо на капоты автомобилей.
— Таковы последствия урагана на ул. 60 лет Октября, 18, — рассказал КП-Челябинск житель района Тимур Гизатуллин.
Владельцу машины не позавидуешь. Фото: Тимур Гизатуллин
Однако причина ЧП может быть не только в сильном ветре.
— Не претендую на истину, но может быть дерево так легко упало от того, что земля пересушена из-за парковки? Корни ровно по размеру оставленного земляного пространства, остальное закатано в асфальт, — написала в группе «Гражданский патруль. Челябинск» Ирина Пыркова.
Между тем, соцсети полны подобными снимками. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»
Улица Руставели в Ленинском районе. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»
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ИСТОЧНИК KP.RU