Поваленные ураганом деревья разбили автомобили в Челябинске

26 Май 2020 2020-05-26T11:53:05+03:00

Ветер вырвал деревья с корнем и обрушил на машины. Фото: Тимур Гизатуллин

Где-то вырванные с корнем тополя были практически закатаны в асфальт

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Штормовой ветер, обрушившийся на Челябинскую область 25 мая, нанес массу урона: оставил людей без света, сорвал кровлю с крыш и повалил деревья во дворах. В Металлургическом районе выкорчеванные с корнем тополя упали прямо на капоты автомобилей.

— Таковы последствия урагана на ул. 60 лет Октября, 18, — рассказал КП-Челябинск житель района Тимур Гизатуллин.

Владельцу машины не позавидуешь. Фото: Тимур Гизатуллин

Однако причина ЧП может быть не только в сильном ветре.

— Не претендую на истину, но может быть дерево так легко упало от того, что земля пересушена из-за парковки? Корни ровно по размеру оставленного земляного пространства, остальное закатано в асфальт, — написала в группе «Гражданский патруль. Челябинск» Ирина Пыркова.

Между тем, соцсети полны подобными снимками. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

Улица Руставели в Ленинском районе. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

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ИСТОЧНИК KP.RU