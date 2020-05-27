2020-05-27T10:25:50+03:00
Общество

В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску

На челябинку завели уголовное дело
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинске завели уголовное дело на женщину, которая напала на полицейскогоВ Челябинске завели уголовное дело на женщину, которая напала на полицейскогоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске супружеская пара, нарушая масочный режим, введенный в области, пришла в магазин без каких-либо средств защиты, их заметил полицейский и предложил надеть маски. В ответ на просьбу женщина ударила стража правопорядка.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, в Калининском районе. На нарушительницу масочного режима завели уголовное дело.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч.1 ст.318 УК РФ), — рассказали в пресс-службе СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие собирает доказательства вины челябинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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