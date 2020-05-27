В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску

27 Май 2020 2020-05-27T10:25:50+03:00

В Челябинске завели уголовное дело на женщину, которая напала на полицейского Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинске супружеская пара, нарушая масочный режим, введенный в области, пришла в магазин без каких-либо средств защиты, их заметил полицейский и предложил надеть маски. В ответ на просьбу женщина ударила стража правопорядка.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, в Калининском районе. На нарушительницу масочного режима завели уголовное дело.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч.1 ст.318 УК РФ), — рассказали в пресс-службе СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие собирает доказательства вины челябинки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал наЯндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU