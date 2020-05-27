Алексей Текслер рассказал Владимиру Путину о помощи вчерашним студентам
В среду, 27 мая, президент России Владимир Путин провел совещание в формате ВКС по ситуации на рынке труда. Акцент глава государства сделал, в том числе,и на трудоустройстве выпускников вузов и техникумов.
В совещании участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— В Челябинской области динамика рынка труда коррелирует в целом с динамикой рынка труда по стране. Мы отмечаем рост обращений в центры занятости, в первую очередь, за увеличенным пособием и за выплатами на детей, — сказал губернатор.
Уязвимая группа на рынке труда — вчерашние студенты. В этом году из-за эпидемии ковида не все прошли производственную практику.
— В регионе мы разработали программу помощи выпускникам и предлагаем поддержать ее из федерального бюджета, выделив стимулирующие субсидии работодателям на создание временных рабочих мест для выпускников в размере МРОТ на три — шесть месяцев, — сказал губернатор.
Выпускник сможет зарекомендовать себя, получить опыт и рабочее место.
Нужны программы быстрого переобучения и онлайн курсы для получения востребованной второй профессии.
— В рамках законодательства о контрактной системе центры занятости могли бы заказывать у вузов, ссузов необходимые услуги без проведения торгов, чтобы успеть за быстро меняющейся ситуацией на рынке труда. Это поддержи и учебные заведения, — сказал Текслер.
Владимир Путин поддержал предложения глаы регионов, которые участвовали в совещании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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