2020-05-28T09:00:49+03:00
Общество

Социологи рассказали, кто в Челябинске не сует нос в жизнь соседей

Опрос провели накануне малоизвестного в народе праздника
Лидия ПЕСКОВА
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Соседи тоже бывают разными.Соседи тоже бывают разными.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В пятницу, 29 мая, в Европе и России отметят День Соседей. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, а знакомы ли горожане с людьми, живущими с ними в одном подъезде.

Примерно 30% челябинцев заявили, что знают большую часть соседей.

Около 25% горожан знакомы с половиной жильцов своего подъезда.

Около 36% опрошенных челябинцев знакомы только с несколькими людьми.

При этом 7,5% признались, что не знают соседей.

— Опрос показал,что личность соседей, как правило, не имеет значения для молодежи в возрасте 18-24 лет. Чаще всего так отвечали учащиеся и студенты. Возможно, это связано с тем, что они заселились в квартиры лишь на время учебы и не успели завязать со старожилами тесные связи, — говорят социологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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