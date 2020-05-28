Социологи рассказали, кто в Челябинске не сует нос в жизнь соседей
В пятницу, 29 мая, в Европе и России отметят День Соседей. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, а знакомы ли горожане с людьми, живущими с ними в одном подъезде.
Примерно 30% челябинцев заявили, что знают большую часть соседей.
Около 25% горожан знакомы с половиной жильцов своего подъезда.
Около 36% опрошенных челябинцев знакомы только с несколькими людьми.
При этом 7,5% признались, что не знают соседей.
— Опрос показал,что личность соседей, как правило, не имеет значения для молодежи в возрасте 18-24 лет. Чаще всего так отвечали учащиеся и студенты. Возможно, это связано с тем, что они заселились в квартиры лишь на время учебы и не успели завязать со старожилами тесные связи, — говорят социологи.
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ИСТОЧНИК KP.RU