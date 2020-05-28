Коронавирус в Курганской области на 28 мая 2020 года: еще три случая заражения

28 Май 2020 2020-05-28T11:56:56+03:00

За сутки - три свежих случая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смотрим, где по региону прибавилось пациентов

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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Курганской области достигло 202 человек. За минувшие сутки медики получили еще три подтверждения о заражении, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Курганской области.

Один из свежих случаев — завозной. Вирус нашли у жителя Варгашей, который вернулся из Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще два случая — контактные. Заболели люди в близком окружении зараженных из Кургана и Сафакулевского района.

Погибший в области всего один.

С начала эпидемии поправились 92 человека, за последние сутки — семь человек.

Под медицинским наблюдением находятся 3966 человек. Снято с наблюдения 11 268 жителей области.

Оперштаб напоминает: соблюдать режим двухнедельной самоизоляции должны все, кто возвращается в Зауралье из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также проживающие с ними родственники.

После приезда в Курганскую область из другой территории каждый человек должен сообщить об этом по телефону Департамента здравоохранения: 8 (3522) 25-03-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU