Коронавирус в Курганской области на 28 мая 2020 года: еще три случая заражения
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Курганской области достигло 202 человек. За минувшие сутки медики получили еще три подтверждения о заражении, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Курганской области.
Один из свежих случаев — завозной. Вирус нашли у жителя Варгашей, который вернулся из Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще два случая — контактные. Заболели люди в близком окружении зараженных из Кургана и Сафакулевского района.
Погибший в области всего один.
С начала эпидемии поправились 92 человека, за последние сутки — семь человек.
Под медицинским наблюдением находятся 3966 человек. Снято с наблюдения 11 268 жителей области.
Оперштаб напоминает: соблюдать режим двухнедельной самоизоляции должны все, кто возвращается в Зауралье из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также проживающие с ними родственники.
После приезда в Курганскую область из другой территории каждый человек должен сообщить об этом по телефону Департамента здравоохранения: 8 (3522) 25-03-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU