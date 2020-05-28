ЧМК произвел прокат для строительства военного коронавирусного госпиталя на Камчатке

28 Май 2020 2020-05-28T12:46:09+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел 510 тонн металлопроката для строительства военного госпиталя в Петропавловске-Камчатском.

В городе завершено строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ. При строительстве госпиталя общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров использованы балка и рядовой лист производства Челябинского металлургического комбината общей массой 510 тонн. Поставила продукцию комбината торговая компания «Мечел-Сервис».

Центр обеспечен необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном и аппаратами УЗИ. Сформирован необходимый запас медикаментов. С коронавирусом в госпитале борются двадцать пять врачей, сорок семь медицинских сестер и сорок четыре санитара. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Проект медцентра минобороны на Камчатке разработан и возведен с учетом девятибалльной сейсмичности в регионе.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU