2020-05-28T12:46:09+03:00
Общество

ЧМК произвел прокат для строительства военного коронавирусного госпиталя на Камчатке

При строительстве использованы балка и рядовой лист производства Челябинского металлургического комбината
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел 510 тонн металлопроката для строительства военного госпиталя в Петропавловске-Камчатском.

В городе завершено строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ. При строительстве госпиталя общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров использованы балка и рядовой лист производства Челябинского металлургического комбината общей массой 510 тонн. Поставила продукцию комбината торговая компания «Мечел-Сервис».

Центр обеспечен необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном и аппаратами УЗИ. Сформирован необходимый запас медикаментов. С коронавирусом в госпитале борются двадцать пять врачей, сорок семь медицинских сестер и сорок четыре санитара. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Проект медцентра минобороны на Камчатке разработан и возведен с учетом девятибалльной сейсмичности в регионе.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утка с утятами оказалась на проезжей части в центре Челябинска
В Челябинской области возобновили ЭКО и аборты
Тинькофф Бизнес проводит акцию по подключению интернет-эквайринга со ставкой 0,5%
Жительнице Челябинской области подарили велосипед за комментарий в городском паблике
Скандальная история с пандусом для безногого инвалида в Челябинске дошла до Следственного комитета
Челябинские общественники поддержали инициативу Алексея Текслера создать в России цифровую службу занятости
«Дружелюбные, но не привидения»: челябинским медикам раздали костюмы «Каспер» для работы с больными COVID-19
Сбербанк выступит партнером бизнес-события для челябинских предпринимателей
ЧМК произвел прокат для строительства военного коронавирусного госпиталя на Камчатке
Коронавирус в Курганской области на 28 мая 2020 года: еще три случая заражения
Семья из Челябинска снимает на видео сказки с участием маленькой дочки
Гречка подешевела в магазинах Челябинска
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы
Социологи рассказали, кто в Челябинске не сует нос в жизнь соседей