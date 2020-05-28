Челябинские общественники поддержали инициативу Алексея Текслера создать в России цифровую службу занятости

28 Май 2020 2020-05-28T14:00:45+03:00

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с президентом России Владимиром Путиным выступил с инициативой создать «цифровую службу мобильной занятости» для быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношении работников и работодателей. Общественники идею одобрили.

— Собственно, это то, о чем мы писали еще в майские праздники: нынешний вид биржи труда никуда не годится, установки изрядно устарели, процессы пора переводить в диджитал. С грамотно настроенным онлайн-сервисом от безработицы избавиться легче. Главное, чтобы позитивные начинания не свелись к очередному ангажированному ресурсу с прореженными вакансиями, — пишут авторы городского телеграм-канал «Челябушка». — Текслер также предложил организовать для безработных переобучение (в том числе по интернету) ради новых компетенций. Помнится, впервые разговоры о таком возникли на фоне повышения пенсионного возраста, но быстро заглохли. Если службу в цифре запустят, у разработчиков курсовых платформ будет стимул совершить прорыв.

Кстати, по прогнозам губернатора Челябинской области, на «доковидную» ступень ситуация на рынке труда должна вернуться уже во втором полугодии.

ИСТОЧНИК KP.RU