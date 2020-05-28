Скандальная история с пандусом для безногого инвалида в Челябинске дошла до Следственного комитета

28 Май 2020 2020-05-28T13:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет проверит товарищество «Наш дом», которое управляет жилой высоткой на улице Энгельса, 77А, и уже полгода не дает инвалиду без ног установить в подъезде пандус.

Челябинец Ильяз Зинуров потерял здоровье во время производственной аварии на ЧМК, когда ему было всего 19. Однако руки он не опустил и не спился, а стал уважаемым человеком, заслужил звание почетного металлурга. О Зинурове часто писали газеты, журналисты сравнивали его с легендарным военным летчиком Алексеем Маресьевым, научившемся вылетать в бой на протезах.

По российским законам, государство обязано обеспечить каждого инвалида свободным доступом в его квартиру. Установки пандуса Ильяз Зинуров добивался несколько лет. В мае подъемник, наконец, установили в подъезде. Но теперь не хотят его подключать. Чтобы выехать на коляске на улицу, Ильяз Зинуров использует удлинитель.

— После того, как федеральные СМИ разместили сюжет о Зинурове, Следственный комитет начал доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства этой истории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцы элитного дома два года блокировали в четырех стенах легендарного челябинского Маресьева

Оказалось, что установить пандус для инвалида без ног можно было очень быстро (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU