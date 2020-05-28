Скандальная история с пандусом для безногого инвалида в Челябинске дошла до Следственного комитета
Следственный комитет проверит товарищество «Наш дом», которое управляет жилой высоткой на улице Энгельса, 77А, и уже полгода не дает инвалиду без ног установить в подъезде пандус.
Челябинец Ильяз Зинуров потерял здоровье во время производственной аварии на ЧМК, когда ему было всего 19. Однако руки он не опустил и не спился, а стал уважаемым человеком, заслужил звание почетного металлурга. О Зинурове часто писали газеты, журналисты сравнивали его с легендарным военным летчиком Алексеем Маресьевым, научившемся вылетать в бой на протезах.
По российским законам, государство обязано обеспечить каждого инвалида свободным доступом в его квартиру. Установки пандуса Ильяз Зинуров добивался несколько лет. В мае подъемник, наконец, установили в подъезде. Но теперь не хотят его подключать. Чтобы выехать на коляске на улицу, Ильяз Зинуров использует удлинитель.
— После того, как федеральные СМИ разместили сюжет о Зинурове, Следственный комитет начал доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства этой истории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU