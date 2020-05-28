2020-05-28T18:12:40+03:00
Общество

#СУТРАПОРАДИО возвращает полезные привычки в жизнь

С 1 июня слушателей ждет приятный сюрприз
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Признайтесь, какие полезные привычки вы приобрели с начала самоизоляции? Кто-то начал заниматься спортом, кто-то подтянул иностранные языки или освоил новую профессию. Для всех, кто жаждет саморазвития и хорошего настроения радио «Континенталь» возвращает еще одну отличную привычку!

С 1 июня жители Челябинска и Челябинской области смогут начинать свой день на волнах радио «Континенталь» вместе со своим любимым утренним шоу #СУТРАПОРАДИО. При этом гарантируется 100% заряд бодрости и позитива, потому что сугубо мужской коллектив разбавит приятный женский голос Ксении Савушкиной.

Арсений Титов, незаменимый ведущий, который никогда не оставит вас без свежих проверенных новостей:

— Обновление #СУТРАПОРАДИО мы готовили давно, набрались новых впечатлений и идей и теперь готовы бомбануть с утроенной силой! Уверен, Ксюша добавит в шоу свежей энергии и обаяния. Результат приятно удивит постоянных слушателей и новую аудиторию».

Ксения Савушкина, новая ведущая и украшение команды :

— Начнем с того что я никогда не пробовала это втроем. Поэтому я искренне верю, что наше трио будет гармоничным и интересным, потому что мы постараемся сделать каждое утро жителей Южного Урала солнечным, позитивным и легким! Энергия и сила суперпозитива, которую я успела накопить за время самоизоляции, хватит на ближайшие пару лет работы. Но...я ведущая, говорить умею красиво, пусть все это докажут дела!

С понедельника, включайте радио Континенталь в 8 утра на частоте 100,4 FM или слушайте онлайн на сайте, и ваше утро всегда будет добрым, а день — позитивным!

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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