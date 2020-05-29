Погода в Челябинске на 29 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

29 Май 2020 2020-05-29T04:00:08+03:00

Вечер пятницы — хорошее время для прогулок в парке Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Последний день рабочей недели порадует челябинцев солнечной и теплой погодой. Температура воздуха +22..+24, сообщает челябинский гидрометцентр. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с. В ночь на субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, +9..+11 градусов.

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В городах Челябинской области ожидается +21..+26. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на субботу ожидается +7..+12. Такой будет погода в Челябинске на пятницу, 29 мая 2020. О том, какие сюрпризы приготовила «небесная канцелярия» на июнь, читайте в нашем материале.

А между тем, в Челябинской области начали работать парки. Как будут обрабатывать аттракционы, можно ли покататься на каруселях и покушать мороженого, — в нашем обзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU