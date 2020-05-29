2020-05-29T08:01:33+03:00
Общество

Подарок ко Дню защиты детей: граффити-художник нарисовал портрет ученицы на стене школы-интерната в Челябинске

Рисунок украсит будущую детскую площадку
Валентина ВАГАНОВА
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Это граффити стало подарком школе ко Дню защиты детей. Фото: Тимур АбдуллаевЭто граффити стало подарком школе ко Дню защиты детей. Фото: Тимур Абдуллаев
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Известный челябинский райтер Тимур Абдуллаев пополнил свое портфолио благотворительных работ. На этот раз он сделал ярче двор школы-интерната №4 для детей с ограниченными физическими возможностями. На стене здания появился портрет задумчивой школьницы.

— Решил сделать подарок ко Дню защиты детей . Скоро на этом месте будет игровая площадка. Очень круто получилось! Дарите добро! — рассказал граффити-художник.

Фото: Тимур Абдуллаев

Фото: Тимур Абдуллаев

Напомним, Тимур Абдуллаев — автор соцпроекта «Яркий город», в рамках него он бесплатно украшает безликие стены сочными картинами. Его работы можно увидеть буквально по всему Челябинску. Также они есть и в других городах области. Например, ко Дню Победы граффитист нарисовал патриотичное граффити в Южноуральске, на здании, где расположен Совет Ветеранов. Граффити Тимура украшают также стены в разных городах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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