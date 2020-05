Проведите время дома с пользой и скидками от картам Mastercard Райффайзенбанка

29 Май 2020 2020-05-29T12:00:57+03:00

Проведите время дома с пользой: смотрите лекции, читайте книги, а также пользуйтесь безопасным транспортом вместе с картами Mastercard Райффайзенбанка.

Скидка 25% и особые привилегии в ЛитРес. Для получения привилегии введите ваш адрес электронной почты в специальном поле.

Скидка 25% на онлайн-курсы Level One. Чтобы воспользоваться скидкой 25% на онлайн-курсы Level One, получите уникальный промокод и введите полученный промокод на сайте лектория Level One https://levelvan.ru/edu при оплате заказа картой Mastercard Райффайзенбанка.

Скидка до 2 руб. с литра топлива в Яндекс.Заправках. Для получения скидки откройте мобильное приложение Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор или Яндекс.Карты и выберете подходящую АЗС. Выберете номер колонки, тип топлива, количество литров и способ оплаты картой Mastercard Райффайзенбанка.

Скидка 10% на тарифы «Доставка» и «Курьер» в Яндекс.Такси. Для получения скидки в приложении Яндекс.Такси привяжите карту Mastercard Райффайзенбанка и выберете ее для оплаты. Скидка действует на тарифах «Доставка» и «Курьер».

