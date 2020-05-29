Алексей Текслер отменил виртуальные совещания
Теперь все встречи - реальные.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Губернатор Челябинской области возвращается к практике поездок в города и районы
Рабочий режим главы региона теперь состоит не только из совещаний в формате видеоконференцсвязи. В пятницу, 29 мая, губернатор возобновил практику посещения муниципалитетов. Первым в графике значится Кунашакский район.
Алексей Текслер обсудит вопрос ремонта дорог; побывает в полях, где идет посевная. Побывает в отремонтированном ДК и на стройплощадке школы.
Начнется инспекционная поездка с посещения реконструируемого участка М5 в сторону Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU