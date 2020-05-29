Алексей Текслер отменил виртуальные совещания

29 Май 2020 2020-05-29T11:43:17+03:00

Теперь все встречи - реальные. Фото: Инна КУМЕЙКО

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Губернатор Челябинской области возвращается к практике поездок в города и районы

Рабочий режим главы региона теперь состоит не только из совещаний в формате видеоконференцсвязи. В пятницу, 29 мая, губернатор возобновил практику посещения муниципалитетов. Первым в графике значится Кунашакский район.

Алексей Текслер обсудит вопрос ремонта дорог; побывает в полях, где идет посевная. Побывает в отремонтированном ДК и на стройплощадке школы.

Начнется инспекционная поездка с посещения реконструируемого участка М5 в сторону Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU