В Челябинской области распахивают земли, заброшенные 25 лет назад

29 Май 2020 2020-05-29T12:11:50+03:00

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В 1998 году на полях у деревни Сулейманово, что в Кунашакском районе, последний раз посеяли кострец — многолетнюю кормовую траву. За четверть века земля превратилась в настоящую целину, распахивать которую очень трудно.

За дело взялся директор ООО «Племзавод «Россия» Владимир Данилов. Его образцовое хозяйство — 1200 молочных коров — это цифра времен СССР, когда «Россия» гремела на весь Союз. Итог прошло года по удоям — 10200 кг молока с коровы. Молоко он сдает на Челябинский молочный комбинат. В планах Данилова — увеличить поголовье буренок в два раза. Нужны поля — для выращивания ячменя, основной кормовой базы.

Аграрии поделились планами с губернатором Алексеем ТекслеромФото: Инна КУМЕЙКО

На пашнях, сейчас стоящих под парами, побывал сегодня, 29 мая, губернатор Алексей Текслер. Директор племзавода рассказал главе региона, что распаханную целину засеют ячменем в 2021 году. Всего за три года «Россия» распашет пять тысяч га залежных земель.

Вводит заброшенные пашни в дело — поручение главы региона всем сельхозрайонам области. Важное дело поддержит областной и федеральный бюджеты. Общий объем вложений в село — 3 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU