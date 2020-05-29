В Челябинской области двух подростков чуть не убило током на рыбалке
В Миассе два 15-летних подростка попали в больницу после того, как их ударило током. Школьники решили порыбачить и зацепились удочками за линии электропередач. Следственный комитет России по Челябинской области заинтересовался инцидентом, который произошел в четверг, 28 мая.
— В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасного функционирования электрической сети на данном участке, — рассказали в пресс-службе СК России по Челябинской области.
Медики оказывают необходимую помощь детям, получившим травмы от разряда электричества.
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ИСТОЧНИК KP.RU