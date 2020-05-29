Челябинка придумала экологическую игру и получила от ЧМК грант на реализацию

29 Май 2020 2020-05-29T13:51:18+03:00

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке«Мечела» уже два года

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Финалистка конкурса «Эко-Проектор» Злата Анисина реализует проект «Экологический вопрос». Грант на его воплощение девушка получила после победы в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке«Мечела» уже два года. Горожане в возрасте от 16 до 30 лет присылают на рассмотрение конкурсной комиссии проекты экологической направленности.Жюри отбирает самые актуальные для региона предложения. Авторы инициатив получают средства на их воплощение, ежегодно это почти три десятка номинантов и суммы от 20 до 100 тысяч рублей.

В числе победителей этого года — педагог детско-юношеского центра Челябинска Злата Анисина.

Ее проект — настольная «игра-ходилка» под названием «Экология — дело каждого» — выполнена в доступной форме для подростков и студентов начальных курсов. В игре могут принимать участие от 2 до 5 человек на одном игровом поле. Участники бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперед, отвечая на вопросы об экологии. Побеждает тот, кто первым дойдет до финиша без ошибок.

До объявления режима самоизоляции игра Златы прошла «тестовый режим» и полностью готова к работе.

— На создание игры меня вдохновила мама, кандидат педагогических наук.Своей главной разработкой она считает настольные игры для подростков на тему знаменитых картин русских художников. Цель моей игры-научить подростков заботиться об окружающей среде,вывести их на новый уровень восприятия экологической информации. Получение знаний здесь подкрепляется зрительными образами и азартом к выигрышу. Очень хочу поблагодарить организаторов конкурса за поддержку в реализации актуальных для города проектов, — поясняет Злата Анисина.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU