«Хитрая рыба»: в озерах Челябинской области изводят карасей

29 Май 2020 2020-05-29T14:14:46+03:00

Если не контролировать популяцию, караси быстро расправится с малькам ценных пород Фото: Инна КУМЕЙКО

Во время визита в Кунашакский район губернатор Алексей Текслер пообщался с рыбаками

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Муниципальное предприятие «Балык» из Кунашака арендует три озера под разведение рыбы. На берегу одного из них, Каинкуля, сегодня, 29 мая, побывал губернатор Алексей Текслер. В Кунашакский район он приехал с инспекционным визитом.

В рыбоводческом предприятии работает 20 человек, в путину штат увеличивается. Сейчас рыбаки вычищают озеро от карася. Карась — рыба хищная, хитрая. Если не контролировать ее популяцию в водоеме, быстро расправится с малькам ценных пород рыб. В «Балыке» хотят разводить пелядь и судака.

В три арендованных озера «Балык» выпустил 5 млн личинок ценных пород рыб. Выживет больше половины. Выращенный «урожай» рыбаки реализуют во многих регионах страны. Вплоть до Самарской области.

На Южном Урале 3700 озер, из них 400 могут использоваться под промышленное рыбоводство. Текслер в прошлом году поставил задачу увеличить производство рыбы на 2 тыс тонн, или на треть.

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ИСТОЧНИК KP.RU