Второй из пяти: в Челябинске начинается новый этап опрессовки

29 Май 2020 2020-05-29T18:13:25+03:00

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Продолжаем греть воду: со следующей недели в Челябинске начинается новый этап опрессовок. В этот раз под отключение попадет чуть больше двух тысяч домов в пяти районах города.

По информации от городской администрации, опрессовки будут идти с 3 по 17 июня. Всего намечено пять этапов, которые завершатся ближе к концу августа. При этом, воду могут вернуть раньше срока, однако, в случае аварийных ситуации срок может быть продлен.

Узнать входит ли ваш дом в новый этап опрессовок можно в разделе на сайте администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU